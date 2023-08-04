В России в два раза выросли расходы на госзакупки иномарок

Траты на государственные закупки иностранных автомобилей в России за первые шесть месяцев текущего года составили 464 млн рублей, что более чем в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование «Контур.Торгов» пишет ТАСС.

Накануне Владимир Путин заявил, что все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, необходимо исключить практику закупок для ведомств иномарок.

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По данным аналитиков, изучивших госзакупки автомобилей по ФЗ №44, в первом полугодии текущего года расходы на эту категорию выросли на 133% - со 199 млн до 464 млн рублей.

«В первом полугодии 2022 года на иномарки пришлось 7,5% от общего объема расходов на госзакупки авто, а в январе - июне этого года - уже 18,5%. (…) Выросло и количество проведенных закупок иномарок - с 77 до 96 процедур», - отмечается в исследовании «Контур.Торгов»

При этом затраты на покупки отечественных машин снизились на 15% - с 2,39 млрд рублей в первом квартале прошлого года до 2,01 млрд рублей в этом году.

Эксперт «Контур.Торгов» Василий Данильчик обратил внимание на то, что госзакупки иномарок в 2023 году выросли несмотря на то, что заказчики для их проведения должны запрашивать разрешение у Минпромторга РФ. При этом, по его словам, госзаказчики стремятся приобретать автомобили Haval Jolion и Toyota Camry.

В 2022 году глава Минфина Антон Силуанов в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме выступил с предложением пересадить чиновников на российские автомобили. По словам министра, таким образом государство сможет поддержать спрос на продукцию российских производителей и помочь их развитию.