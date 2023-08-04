Мишустин поручил проработать программу льготного автокредитования до 1 октября

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 октября проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Поручение адресовано сразу трем ведомствам — Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину. До 1 октября они должны проработать инициативы по дальнейшему развитию программы льготного кредитования. Также они должны оценить возможность распространения требований к локализации производства для машин, которые используются для государственных и муниципальных нужд в рамках аренды.

Отметим, что в ходе встречи Мишустина с членами Совфеда в июле спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила правительство за меры по поддержке отечественных автопроизводителей. Она отметила, что эту работу следует продолжать.