Мишустин поручил проработать программу льготного автокредитования до 1 октября
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 октября проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Поручение адресовано сразу трем ведомствам — Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину. До 1 октября они должны проработать инициативы по дальнейшему развитию программы льготного кредитования. Также они должны оценить возможность распространения требований к локализации производства для машин, которые используются для государственных и муниципальных нужд в рамках аренды.
Отметим, что в ходе встречи Мишустина с членами Совфеда в июле спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила правительство за меры по поддержке отечественных автопроизводителей. Она отметила, что эту работу следует продолжать.
Матвиенко также попросила поддержать разработанный членами Совфеда документ об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и в каршеринге. Кроме того, она предложила повысить утилизационный сбор для физических и юридических лиц при перепродаже авто в течение трех лет с момента ввоза.