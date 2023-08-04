Jaguar в США отзывает выпущенные в 2021-2022 годах электрокары I-Pace

В Штатах попали под отзыв 668 электрокаров Jaguar I-Pace из-за проблем с отопителем
Британский автопроизводитель Jaguar будет вынужден отозвать в Соединенных Штатах несколько электромобилей I-Pace 2021-2022 модельных годов. Как пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС, отзывная кампания затронет 668 экземпляров.
Все они имеют дефект подогрева лобового стекла. Дело в том, что высоковольтный нагреватель охлаждающей жидкости (HVCH) может сломаться.
Причиной дефекта является отслоение покрытий из оксида алюминия и оксида циркония, которые являются составными частями нагревательного элемента. Автомобильная компания обязуется исправить эту проблему бесплатно для автовладельцев.