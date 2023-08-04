Электрический пикап Alpha Wolf показали в движении

Компания Alpha Motor Corp представила свой электрический пикап Wolf еще в 2021 году. До недавнего времени не было известно, станет ли внедорожник серийной моделью. Но в новом видео автопроизводитель продемонстрировал едущий по пустыне прототип пикапа Alpha Wolf и – главное – опубликовал некоторые технические характеристики.

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Alpha сообщает, что Wolf будет доступен с приводом на заднюю или обе оси. В зависимости от модификации пикап приводится в движение от аккумулятора емкостью 65-85 кВт*ч и оснащен электромотором мощностью 285 л.с.

Заявлено, что в более «дальнобойном» варианте у электромобиля будет запас хода в 442 км. Машина массой 1360 кг сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Интересно, что модель сочетает в себе дизайн классического американского пикапа 70-80-х годов и современную электрическую начинку.

Цены на Wolf варьируются в диапазоне от 36 000 до 46 000 долларов (3,4—4,3 млн рублей) в зависимости от версии. Однако, учитывая множество неизвестных и текучесть планов Alpha Motor Corp., следует воспринимать стартовую цену с долей скептицизма.

«Мы считаем, что электромобили должны быть не только технологичны, но и находить отклик в сердцах наших клиентов. Наша философия "Движение, которое активируется сердцем", лежит в основе каждого принимаемого решения от проектирования до производства и обслуживания клиентов», – заявили в Alpha Motor Corporation.