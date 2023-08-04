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Toyota планирует представить новое поколение купе GR86 в 2025 году

Японский автопроизводитель Toyota планирует в 2025 году начать производство купе GR86 нового поколения. Об этом сообщает motor1.com.

Новое поколение купе Toyota GR86 появится в 2025 году
© Toyota

По данным издания, модель третьего поколения станет более экономичной за счет гибридной силовой установки, которая будет построена на базе 1,6-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 272 л.с.Такой мотор устанавливается сейчас на хетчбэки Yaris.

Отмечается, что автомобиль 2025-го модельного года должен получить систему распознавания сигналов светофора, а также более современные функции безопасности.

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