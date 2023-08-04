Электромобильный стартап Aiways намекнул на уход с китайского рынка

Основанный в 2017 году китайский электромобильный стартап Aiways пока не смог добиться успеха ни у себя на родине, ни в Европе. На этой неделе в компании сменился гендиректор, своё будущее Aiways теперь связывает преимущественно с зарубежными рынками.

© Aiways

Стартап Aiways основал Фу Цян (он же Сэмюэл Фу), в прошлом гендиректор Volvo Cars China и руководящий сотрудник Mercedes-Benz, Skoda и FAW-VW. На роль главного инженера стартап пригласил бывшего разработчика суперкаров Роланда Гумперта. Первой моделью Aiways стал среднеразмерный переднеприводный кроссовер U5, он дебютировал в 2018 году, а в прошлом году в продажу поступил купеобразный кроссовер U6, в техническом плане эти две модели почти идентичны.

Штаб-квартира Aiways находится в Шанхае, сборочный завод — в Шанжао (провинция Цзянси), европейское подразделение Aiways Automobile Europe GmbH базируется в Мюнхене, здесь же находится центр разработок компании. На европейский рынок Aiways вышла в 2020 году, но ни здесь, ни в Китае не добилась успеха: продажи исчисляются сотнями, максимум тысячами машин в год — точных цифр в открытых источниках мы не нашли, ясно лишь, что дела идут неважно.

Aiways U5

В прошлом году, как сообщает издание Electrive, в Aiways два раза менялся гендиректор, а на этой неделе назначен третий — некто Хьюго Чжу. Основатель компании Сэмюэл Фу при этом продолжает оставаться на должности президента. Предшественник Хьюго Чжу — Чжан Ян (он же Чарли Чжан) — прежде работал в Nio и пытался раскрутить Aiways на китайском рынке, где местные бренды сейчас очень хорошо себя чувствуют и отнимают долю у европейских, американских, японских и южнокорейских марок.

Aiways U6

К сожалению, из-за финансовых трудностей Aiways стратегия Чарли Чжана не была толком реализована. Примерно с февраля этого года компанию вообще стало «подмораживать»: начались задержки с выплатой зарплат, часть сотрудников была переведена на удалёнку, чтобы не платить за аренду офисов. Завод тоже, по слухам, работает неритмично, и вообще появились все признаки скорого краха.

В июле, однако, у компании появился некий неназванный новый инвестор, и новый гендиректор, вероятно, — его креатура. Свежий пресс-релиз немецкого офиса Aiways сообщает, что компания будет «ужиматься» и укреплять зарубежный бизнес. Работа в Китае пока продолжится, но только на уровне поддержки клиентов, новых инвестиций и, видимо, новых моделей здесь от Aiways не будет.