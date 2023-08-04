Lamborghini показала специальную версию внедорожника Huracan Sterrato

Компания Lamborghini представила специальную версию внедорожного суперкара Huracan Sterrato. Она называется Opera Unica и создана под вдохновением от синевы моря на острове Сардиния. Главное в Opera Unica — это цвет кузова, который представляет собой эффектное сочетание трех оттенков синего. В остальном суперкар не отличается от обычного Huracan Sterrato. Он оснащен «атмосферником» V10 5.2, семиступенчатым «роботом» LDF и полным приводом.

© Lamborghini

Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato обзавелся специальной версией Opera Unica, созданной под вдохновением от красот Сардинии. Кузов машины окрашен тремя разными оттенками синего, которые и создают тот необычный эффект, напоминающий не то блики солнца на мелководье, не то игру света в горном хрустале. Базовый цвет называется Blu Amnis, дополнительные — Blu Grifo and Blu Fedra.

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Салон Huracan Sterrato Opera Unica оформлен в том же стиле. Сиденья, панели дверей и центральная консоль обиты кожей Blu Delphinus в сочетании с акцентами более нежного оттенка Celeste Phoebe. Передняя панель суперкара затянута в алькантару. Автомобиль будет выставлен в шоуруме Lamborghini Lounge в Порто-Черво до 10 сентября, являя собой символ престижа и технического мастерства, а также как напоминание, что фирма в этом году празднует 60-летие.

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

В движение Opera Unica по-прежнему приводит «атмосферник» V10 5.2. На исходном Huracan Evo его отдача составляет 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, но на Sterrato мощность снизили до 610 сил и 560 Нм. Тяга на все колеса идет через семиступенчатый «робот» LDF и задний механический дифференциал с блокировкой.