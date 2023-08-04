Клоны Renault Arkana в России продают за 2,5 млн рублей

Российские дилеры начали торговать клонами кросс-купе Renault Arkana, которое называется Samsung XM3. Такие автомобили под названием Samsung предназначаются для рынков Бразилии, Китая и Южной Кореи. В Россию же их поставляют по схеме параллельного импорта. По технической части Samsung XM3 аналогичен Renault Arkana, но не в российской версии, а ее европейскому аналогу.

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Снаружи Samsung XM3 отличается от Арканы не только эмблемами. У корейской машины оригинальный задний бампер с иными вставками, другая форма подштамповок и накладок в нижней части дверей, дополнительный хром, а также своя начинка задних фонарей. Фары, как у российской машины, полностью светодиодные.

Южный автомобиль

Базовый силовой агрегат — знакомый нам атмосферник 1.6 в паре с вариатором. А вот альтернативный турбомотор 1.3 TCe у корейской машины агрегатируется с семиступенчатым «роботом» Getrag, который имеет два мокрых сцепления. Отдача двигателей пока не опубликована. Привод — только передний. Стоимость машины составляет 2,5 млн рублей. Также у дилеров есть подержанные кросс-купе Samsung XM3 2020 года выпуска по цене от 1,5 млн рублей.