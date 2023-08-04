В России начали продавать корейскую копию Renault Arkana

В России начали появляться корейские клоны автомобиля Renault Arkana — Samsung XM3. Об этом сообщает журнал «За рулем».

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Автомобиль выпустили еще в 2020 году, однако у российских автомобилистов он особого интереса не вызвал. В условиях санкций и прекращения производства автомобилей Renault в России ситуация изменилась. При этом Samsung XM3 является клоном не российского варианта: в РФ машину собирали на платформе Global Access, тогда-как корейский вариант производился на CMF-B. Основные отличия заметны в салоне транспортного средства.

Доставкой и таможенным оформлением Samsung XM3 из Кореи и Китая занимаются сразу несколько компаний. В большинстве случаев пробег машин не превышает нескольких тысяч километров. Машины можно забрать во Владивостоке или оформить доставку по России.

Цены зависят как от комплектации, так и от условий продавца. На онлайн-площадках можно найти варианты за 2,35 млн рублей с доплатой в 550 тысяч рублей за таможенные сборы. Есть варианты и дешевле, около 1,7 млн рублей, однако без точно объяснения, сколько потребуется заплатить за прохождение границы.