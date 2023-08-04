Huawei придумала рулевое колесо со встроенным управлением жестами

Китайский электронный концерн Huawei готовится к расширению присутствия на автомобильном рынке. В настоящее время компания исследует новые способы завоевания автомобильной промышленности – она патентует новые технологии, которые однажды могут оказаться в автомобилях бренда, пишет Autoevolution.com.

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Одна из таких концепций - рулевое колесо со встроенным управлением жестами рук, позволяющее водителям в несколько раз быстрее выполнять определенные задачи.

«В патентной заявке указывается, что рулевое колесо будет использовать несколько радиальных сегментов, и каждый сегмент будет иметь интегрированную технологию для обнаружения жестов рук», - говорится в публикации.

Например, благодаря данной системе водитель сможет смахиванием вверх и вниз увеличивать и уменьшать громкость музыки.

Также двойным нажатием на рулевое колесо можно будет менять песню или запускать цифрового помощника.