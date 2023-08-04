Внедорожник Lincoln Navigator вышел на российский рынок

Lincoln Navigator появился в продаже в России по цене от 12,5 млн рублей
Российские дилеры стали предлагать обновленные внедорожники Lincoln Navigator 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.
Так, компания из Владивостока предлагает новый Lincoln Navigator за 12,5 млн рублей. Другой дилер из этого же города оценил внедорожник в 17,1 млн рублей. В подмосковном Одинцово продавец просит за автомобиль 16,1 млн рублей.
Lincoln Navigator построен на платформе T3, которая также лежит в основе Ford Expedition. Длина составляет 5334 мм, ширина – 2029 мм, высота — 1941 мм, колесная база — 3112 мм. На рынке модель составляет конкуренцию кроссоверам Cadillac Escalade, BMW X7 и Audi Q7.
Автомобили, предлагаемые дилерами, оснащены 3,5-литровым бензиновым двигателем (456 л.с.), десятиступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift и полным приводом.
В комплектацию входит панорамная крыша, система бесключевого доступа, четырехзонный климат-контроль, премиальная медиасистема, беспроводное зарядное устройство, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, функция мониторинга слепых зон и многое другое.