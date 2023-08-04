Названы регионы РФ, где плохо продаются китайские автомобили

На фоне роста доли рынка китайских автокомпаний в России в ряде регионов Кавказа и Дальнего Востока автомобили китайских брендов остаются непопулярными, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственный анализ региональных рынков по итогам 1 полугодия 2023 года.

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«Так, в Магаданской области «китайцы» заняли всего 2,5% по итогам первого полугодия 2023 г., тогда как в городе Санкт-Петербурге почти две трети проданных новых легковых автомобилей — китайские», — отмечается в исследовании.

Среди регионов с наименьшей долей у китайских марок по итогам полугодия — Камчатский край, где на них приходится 7,7% продаж. За ним следует республика Ингушетия (7,9%), Северная Осетия (8,4%) и Чеченская республика (10,5%).