BAIC начал выпуск EU5 Plus с новым дизайном

В Китае стартовало производство рестайлингового седана EU5 Plus, который также выпускается и в России, на заводе "Автотор" в Калининграде.

© www.autohome.com.cn

Обновлённый EU5 Plus отличается от предшественника передней частью, в которой можно усмотреть отсылки к Polestar и моделям материнского бренда Volvo: Изменен дизайн соединяющий фары "решётки" радиатора, а также пластика бампера, который сменил U-образные дневные ходовые огни на горизонтальные полосы, образующие с воздухозаборниками Т-образные элементы.

В Китае Beiling/BAIC EU5 Plus продаётся с электромотором мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 240 Нм.

Запас хода в зависимости от ёмкости батареи составляет 416 и 501 км. На быстрой зарядной станции за полчаса можно пополнить запас энергии с 30 до 80%, полный цикл зарядки у обычного терминала займёт 8,5 или 10 часов.