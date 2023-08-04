Япония запретила России гораздо больше, чем ожидалось

Появились новые подробности об автомобильной части дополнительных антироссийских санкций Японии, вступающих в силу с 9 августа.

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Власти страны запретят поставлять в РФ не только новые и подержанные автомобили с ДВС объемом свыше 1900 куб. см, гибриды и электромобили, с этой даты также будет полностью закрыт экспорт в РФ грузовых вэнов и грузопассажирских универсалов. Об этом клиентов предупредили крупные участники рынка бэушных праворульных машин - компании Carwin и Akebono, сообщает Drom.

Ранее "РГ" писала, что Япония с 9 августа полностью запретит экспорт в Россию новых и подержанных автомобилей с ДВС объемом свыше 1,9 литра, а также всех гибридов и электромобилей. Одновременно вступит в силу запрет на вывоз в РФ шин для большегрузов.

В список запрещенных к экспорту автомобилей также попали Toyota Prius, Aqua, Camry, Land Cruiser и RAV4, Lexus RX, Honda Fit Shuttle, а также Mazda6 и другие.