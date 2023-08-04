Первый вице-президент РФ рассказал, почему чиновники не пересядут на Lada

Первый вице-президент РФ Александр Руцкой в беседе с NEWS.ru выразил сомнения в том, что российские чиновники смогут пересесть на отечественные авто. По его словам, попытки пересадить госслужащих с иномарок на российские машины предпринимались и раньше, но ни к чему не привели.

Если мне не изменяет память, чиновников призывали пересесть на отечественные автомобили уже раз пять, но ничего не изменилось. Система власти несовершенна, поэтому не подчиняются и не прислушиваются. Да и не ясно, на что пересаживаться, Россия безнадежно отстала в развитии автопрома. Нам даже Вьетнам и Иран машины поставляет, и это говорит о том, что машиностроение развивается очень плохо, — заявил Руцкой.

Политик предположил, что высокопоставленным чиновникам при этом будет просто не по статусу ездить на российских автомобилях.

Можете представить, что министр приедет на Lada для ведения переговоров по инвестициям в той или иной отрасли промышленности, как на него будут смотреть? — сказал он.

Руцкой добавил, что в свое время увлекся антикварными машинами, которые, по его словам, на порядок лучше современных авто.