Машину из фильма «Волк с Уолл-стрит» продадут на аукционе

Аукцион RM Sotheby’s в Нью-Йорке выставит в декабре на торги Lamborghini Countach 1989 года выпуска, которая появляется в известном фильме «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Auto.ru.

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Издание отмечает, что машина интересна не только тем, что участвовала в киносъемках. Таких Countach был выпущено всего 12 штук. Автомобиль сделан в спецификации для США, его белый кузов сочетается с полностью белым интерьером.

Машина оснащена самым мощным из доступных для Lamborghini Countach двигателем V12 объемом 5,2 литра. Суперкар способен разгоняться до сотни км/ч за 4,7 секунды. Максимальный разгон составляет 295 км/ч.

Белый Countach используется в сцене «Волка с Уолл-стрит», в которой сильно нетрезвый главный герой пытается уехать на нем домой. Позже машина показана разбитой, но для этого использовался другой автомобиль.

Ожидается, что Lamborghini Countach будет продан за 2 000 000 долларов.