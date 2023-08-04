Премиальная Lada Aura может встать на конвейер в середине 2024 года

АвтоВАЗ сможет поставить на конвейер Lada Aura для чиновников в середине 2024 года
«АвтоВАЗ» ответственно отреагировал на требование президента Владимира Путина об использовании отечественных автомобилей российскими чиновниками. Как отметил глава пресс-службы Волжского автозавода Сергей Ильинский, уже сейчас все модели Lada могут быть задействованы в государственных закупках для официальных лиц.
В дополнение к этому, начиная с 2024 года, они также получат доступ к представительскому седану Lada Aura. Ильинский при этом добавил, что видит середину 2024 года станет временем начала производства новой модели Lada Aura на российской платформе.
Lada Aura позиционируется как премиальное авто и станет наиболее дорогим представителем в линейке. Этот автомобиль будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Ожидается, что его цена составит около 2 миллионов рублей.