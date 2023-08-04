Электромобили могут признать неэкологичными

В Австралии хотят добиться того, чтобы обозначение «без выбросов» больше не использовалось для электромобилей. Об этом сообщает Speedme.ru со ссылкой на Drive.

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В публикации отмечается, что сам по себе электромобиль не вызывает выбросов в отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, однако вредное воздействие на окружающую среду все равно имеет место быть.

Специалисты считают, что электрические автомобили в более широком смысле не совсем экологически чистые. Именно по этой причине Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей выступает за пересмотр взглядов на этот счет.

В частности, в материале говорится о локальных «выбросах» твердых частиц, которые исходят от тормозов и шин. Организация призывает к более строгим правилам маркетинга для производителей электромобилей.