Володин: депутаты будут использовать "Москвич", "Ладу", "Аурус" и "Волгу"

В Госдуме поддерживают решение президента России о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили. Депутаты намерены и сами на них пересесть. Об этом сообщил парламентским журналистам председатель палаты Вячеслав Володин.

"Начинать надо с себя, - подчеркнул он. - Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение".

По его словам, была достигнута договоренность, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус".

"В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", - заявил Володин.

В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок, добавил он.

"С сентября начнем переходить только на отечественные "Москвичи", "Лады", позже будут "Волги", - заверил спикер.

Председатель ГД сообщил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3". "Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная", - заметил Вячеслав Володин.

Объясняя поддержку решения, он обратил внимание, что отечественному автопрому необходима помощь государства.

"Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный", - заключил председатель ГД.

О том, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Он признал, что это в ряде случаев для чиновников это "будет поскромнее, чем раньше".