BMW представит в Мюнхене новый седан и платформу для будущих электромобилей

Немецкая компания BMW осенью 2023 года представит на автосалоне в Мюнхене предсерийную версию седана под названием Vision Neue Klasse. Об этом сообщает insideevs.com.

По словам генерального директора BMW Group Оливера Ципсе, седан, с размерами как у модели 3 Series, начнет выпускаться в 2025 году на заводе в Дебрецене в Венгрии, а в 2026 году встанет на конвейер в Мюнхене. Кроме того, автомобиль будет собираться на совместном предприятии BMW Brilliance в китайском Шэньяне.