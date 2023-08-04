С 1 сентября вступает в силу "новый закон о такси"

С 1 сентября вступает в силу ФЗ-580, в соответствии с которым создается федеральная система ФГИС "Такси". Новый закон на государственном уровне будет регулировать ключевые аспекты отрасли с помощью внедренного на территории страны IT-решения. Это позволит в корне изменить подход к регулированию таксомоторной деятельности и повысить качество оказываемых услуг. "Российская газета" выяснила, как будет работать ФГИС "Такси" и как с помощью нововведения можно проверить любого водителя и снизить количество ДТП.

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Вопрос о необходимости законодательного обновления в сфере таксомоторных перевозок назревал более 10 лет. Наличие ряда острых проблем в отрасли послужило толчком к разработке информационно-аналитической системы в области перевозок легковыми такси ФГИС "ТАКСИ". В результате ее внедрения удастся повысить качество оказываемых услуг, снизить количество ДТП с участием такси и легализовать отрасль.

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Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов рассказал, что ФГИС "Такси" позволит анализировать три реестра транспортных средств и централизовать их на федеральном уровне.

"В первый реестр вошли все транспортные средства, участвующие в таксомоторной перевозке, во второй - транспортные компании, а третий состоит из агрегаторов такси. Сейчас на таких субъектах мы прорабатываем продуманные механизмы, позже они будут внесены в наш федеральный реестр. Для курирования этой работы Минтрансом была создана служба технического сопровождения по всем вопросам, связанным с реализацией нового закона", - делится Дмитрий Баканов.

Он добавил, что в соответствии с новыми правилами все участники отрасли с 1 сентября должны быть внесены в эти реестры. Это позволит оставить на рынке только соответствующие всем критериям машины, а также проверенных и имеющих все разрешения водителей, легальных агрегаторов.

Для обычных пассажиров преимущества от нового закона и ФГИС "Такси" заключаются, в первую очередь, в безопасности. В качестве примера приведем понятную и распространенную ситуацию - ребенка-подростка надо отвезти в кружок или секцию, но мама или папа не успевают в силу занятости на работе. Сейчас многие родители боятся вызывать такси для детей, поскольку нет никаких гарантий, что приедет исправная машина, а водитель будет адекватным.

Но после 1 сентября поездка на такси станет полностью контролируемой: ребёнку или подростку достаточно будет навести смартфон на QR код, чтобы проверить легальность автомобиля. В случае, если в машине есть QR код ФГИС "Такси", родитель может быть спокоен - это значит, что машина и перевозчик проверены, а водитель прошел все необходимые процедуры допуска.

Такие меры, безусловно, помогут снизить количество ДТП с участием такси, о чём также говорит статистика Мосгортранса. Так, с января число ДТП с участием такси в Москве сократилось на 13%: произошло 850 аварий против 971 за тот же период в прошлом году. Результат улучшился в том числе и потому, что в Москве уже работает система КИС "АРТ". Она позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем и тех, кто нарушает ПДД и не проходит медицинские и технические осмотры. Такой же результат в масштабах страны ожидается и от внедрения ФГИС "Такси".

По данным Росстата, система охватит более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси. Система будет работать в 89 субъектах России, а также на Байконуре. Уполномоченным оператором и единой точкой входа регионов во ФГИС "Такси" является ФГБУ "СИЦ Минтранса России", перед которым изначально ставились две главные задачи - минимизация затрат регионов при внедрении системы и обеспечение удобства пользования ею на местах.

Сейчас активно ведётся подготовка к вводу ФГИС "Такси" в регионах. Руководитель ФГБУ "Ситуационно-информационный центр Минтранса России" Дмитрий Горшков отметил, что с каждым участником этот вопрос прорабатывается отдельно.

"На текущий момент все 89 субъектов, которые должны работать в системе, находятся с нами на связи. Сейчас уже четко ясно, что 79 регионов точно будут использовать наше решение. Они не станут разрабатывать свою систему, а будут применять федеральные структурные методики. Оставшиеся 10 регионов будут использовать свои системы - возможно, будет какой-то переходный период с комбинированным использованием федеральной и имеющейся системы", - рассказывает Дмитрий Горшков.

Дмитрий Баканов добавил, что разработанная система достаточно гибкая и учитывает особенности регионов.

"В новых субъектах большой процент таксистов остались на украинских номерах. Для этих целей во ФГИС разработано отдельное техническое решение, которое позволяет ввести учет в реестрах без проблем", - отметил он.

Руководитель ФГБУ "Ситуационно-информационный центр Минтранса России" также отметил, что сейчас 73 региона активно сотрудничают с Минтрансом в части тестирования - они загружают данные, смотрят систему и проверяют, каким образом сейчас построена загрузка. Сейчас опция тестирования доступна для всех регионов со своими системами - пробовать пользоваться ФГИС "Такси" можно через предоставленные учетные записи. Такой подход позволяет максимально снять финансовую нагрузку с участников системы.

Благодаря тому, что введение системы не создает дополнительных расходов, ввод ФГИС также не повлияет на увеличение стоимости услуг такси.

Директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Семенов подчеркнул, что 580-ФЗ не предъявляет новых требований к перевозчикам такси, все эти требования действуют и сейчас:

"Все требования, указанные в новом законе, существовали и раньше, и сейчас, люди их обязаны выполнять. В связи с этим, предпосылок к увеличению цен одномоментных я не вижу. Скорее, на цены будут влиять другие факторы, - комментирует Семёнов. - Мы видим, как выросла стоимость автомобилей и их обслуживания, как изменились цены на запчасти. Другое дело, если кто-то из перевозчиков захочет использовать вступление в силу закона как повод для увеличения стоимости поездок, но это уже другая грань вопроса. Мы считаем, что новым законом как раз созданы все необходимые условия для того, чтобы цену не изменять".

Говоря о перспективах развития системы, эксперты отмечают, что в 2023 году запланирована реализация программного обеспечения для ведения региональных реестров.