На какие китайские автомобили владельцы жалуются чаще всего

Чаще других с поломками автомобилей в июле 2023 года сталкивались владельцы BYD. О чем говорит информация из сервиса по отслеживанию жалоб клиентов 12365Auto.com., сообщает «Автоновости дня».

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Во главе списка такие модели, как гибридные BYD Song Plus, Han и Tang. На эти модели жалобы в основном сводились к проблемам при переключении гибридного режима. Также в ТОП-10 худших по надежности автомобилей вошли кроссовер BYD Song Pro и седан Qin Plus.

Как уточняют владельцы, во время поездки в полностью электрическом режиме существует такая проблема, что автомобили могут внезапно самопроизвольно переключиться на работу на ДВС. В BYD винят в этом особенности конструкции бензобака и предупреждают о необходимости сброса давления топливного бака перед запуском ДВС.

18 225 жалоб от владельцев автомобилей зафиксировано сервисом 12365Auto.com, что уже на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля в них жалоб: