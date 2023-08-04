Девятое поколение Volkswagen Passat не за горами

Volkswagen Passat скоро будет обновлен и получит девятое поколение
Популярный во всем мире автомобиль Volkswagen Passat уже скоро будет обновлен и получит девятое поколение. Как пишет издание SPEEDME.RU, новинка, как ожидается, получит множество изменений.
Они затронут внешний дизайн, технологическое оборудование и электрифицированную механику. В целом компания Volkswagen должна была адаптировать Passat к современным требованиям потребителей.
Сегодня стали известны цены на Passat 2024-го модельного года. Стартовая стоимость в Европе составит 43 380 евро. Вариант с бензиновыми двигателями будут стоить от 43 210 евро. Топовая версия с гибридным мотором будет доступна за 58 020 евро.