Девятое поколение Volkswagen Passat не за горами

Популярный во всем мире автомобиль Volkswagen Passat уже скоро будет обновлен и получит девятое поколение. Как пишет издание SPEEDME.RU, новинка, как ожидается, получит множество изменений.

© volkswagen-newsroom.com

Они затронут внешний дизайн, технологическое оборудование и электрифицированную механику. В целом компания Volkswagen должна была адаптировать Passat к современным требованиям потребителей.