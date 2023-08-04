У Jetour в РФ появился официальный дилер

Как сообщает SPEEDME.RU, автогруппа Wagner Auto заключила дилерское соглашение на продажу автомобилей марки Jetour и открыла шоурум «Jetour Центр Вагнер» на Таллинском шоссе. На данный момент в России представлены две модели кроссоверов Jetour.

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С 2022 года компания планирует расширить свой портфель автобрендов. На сегодняшний день Wagner Auto является официальным дилером 13 автомобильных марок.