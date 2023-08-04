Tesla продолжает зимние испытания Cybertruck

Как сообщает SPEEDME.RU, новые фотографии прототипа Tesla Cybertruck были опубликованы пользователем Greggertruck в социальных сетях. На снимках видно, что автомобиль проходит зимние испытания на полигоне Южного полушария в Новой Зеландии.

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При этом погода не является экстремальной — температура около -1 градус по Цельсию, максимум до -9 градусов в городе Ванака. Прототипы Cybertruck уже проходили испытания на Аляске в начале этого года.