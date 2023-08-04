России грозит дефицит гибридных автомобилей

Аналитики портала «Дром» отмечают, что такая тенденция стала наблюдаться с начала июля, когда Минпромторг заявил о повышении утилизационного сбора. Всего за июль количество объявлений о продаже в России гибридов без пробега сократилось почти на 27 процентов, гибридов с пробегом — на 32 процента.

На фоне новостей об утильсборе цены на гибриды постепенно пошли вверх. Всего за две недели июля средняя стоимость автомобилей без пробега подросла на 3 процента и составляла 1,8 миллиона рублей. К концу месяца рост цен достиг уже 16 процентов. Гибриды с пробегом в прошлом месяце подорожали чуть меньше — на 9 процентов.

В частности, цены на подержанные Toyota Prius за месяц выросли сильнее, чем цены на Toyota Aqua – на 6 процентов. В то же время Toyota Aqua без пробега подорожала сильнее, чем новые Toyota Prius — на 18 процентов.