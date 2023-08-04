Volkswagen построил кемпер «завтрашнего дня»

Компания Volkswagen построила кемпер California «завтрашнего дня». Концепт вэна дебютирует на тематической выставке Caravan Salon в Дюсселльдорфе и будет оснащен гибридной силовой установкой с зарядкой от сети. Следуя традиции, машина получит подъемную крышу, а также ряд полезных и нужных в путешествиях функций — от кухни до системы умного дома.

© © Volkswagen

Спустя 20 лет после премьеры первого Volkswagen California с лейблом made in Hanover на выставку Caravan Salon в Дюссельдорфе едет концепт кемпер-вэна следующего поколения. Он дебютирует под шильдиком California CONCEPT и будет представлять собой серьезно переделанный длиннобазный Multivan. Первоочередная задача шоу-кара — подчеркнуть дуализм «Калифорнии», которая может быть и машиной на каждый день, и комфортабельным домом на колесах для любых путешествий.

Volkswagen

Задача номер «2» — продемонстрировать новые технологии. Одна из них — панель управления климатом и освещением. У обычной California 6.1 она встроена в потолочную консоль, но у концепта всем заведует переносной планшет. Другая особенность выставочной машины — гибридная силовая установка с возможностью зарядки от сети. В Volkswagen считают, что такой вариант лучше во всём. К примеру, можно бесшумно уехать со стоянки ночью и не заботиться о запасе хода на длинных перегонах.