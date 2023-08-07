Автопортал Carsweek назвал топ-7 дешевых рамных внедорожников в России

Эксперты портал портала Carsweek изучили текущую ситуацию на рынке и озвучили наиболее приемлемые по цене варианты внедорожных моделей с рамной конструкцией кузова на рынке страны.

© PNZdrive

Первое место занял УАЗ «Хантер». За исполнение Base Fleet автодилеры запрашивают сумму от 1 млн 390 тысяч руб. Эта не очень популярный автомобиль из-за недостаточного уровня комфортабельности. Но на грунтовых дорогах эта модель зарекомендовала себя за счет приличного клиренса и понижающей передачи. На таком авто можно проезжать небольшой брод.

Второе место досталось УАЗ «Патриот». В стартовой версии за него запрашивается сумма в 1 млн 550 тысяч рублей. Он приводится в движение более сильным мотором с отдачей на 150 «лошадей». Его подвеска справляется с задачами проезда сложных препятствий на пути.

В топ-3 включен японский Suzuki Jimny прошлого сборочного года. Эта модель стала редкостью. В наличии осталось до 10 экземпляров. Минимальная цена составляет 3 млн 500 тысяч рублей за версию с мотором на 1,5 литров, выжимающий 102 «лошади» в тандеме с АКПП.

На четвертой строчке стоит BAIC BJ40 в единственном исполнении Flagship с двухлитровым агрегатом с отдачей на 218 «лошадей» в тандеме с «автоматом» на 8 ступеней.

Далее идет Haval H9 за 4 млн 99 тысяч рублей. Под его капотом стоит мотор на 218 л.с., полный привод и АКПП. Интерьер модели отличается просторностью, а эргономика отмечена на достойном уровне.

На шестом месте оказался китайский Tank 300 за 4 млн 99 тысяч рублей. Он оснащен турбированным агрегатом, который выжимает 220 «лошадей» в паре с АКПП. Объем бака бензина достигает 80 литров, чтобы водители реже заправлялись во время поездок на дальние расстояния.

Завершает представленный список Tank 500, названный соперником Toyota Land Cruiser. Он продается за 6 млн 299 тысяч рублей в минимальном исполнении. Под капотом установлен 3-литровый агрегат, выжимающий 299 «лошадей».