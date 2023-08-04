Клиенты Tesla подали коллективный иск против компании

«Не так уж сложно разобраться, какое ПО установлено. Другое дело, каким образом оно определяет запас хода, это приблизительная категория. Непросто будет уличить компанию, что она умышленно его завышала, если не провести всесторонние исследования, чтобы проверить и выявить, что как ни измеряй, но запас хода, который компания заявила, не соблюдается даже при самых идеальных условиях и составляет величину гораздо меньше. Если это точно установить разными исследованиями, методиками, компанию можно поймать за руку и указать на то, что она умышленно вводила потребителей в заблуждение. Я думаю, что игра стоит свеч, потому что компания развивается, у нее большие доходы, автомобили стоят дорого. Наверное, имиджевые потери в таком случае для компании огромны, потому что весь мир стоит на пороге полнейшей электрификации, и запас хода электромобиля — это одна из величин, по которой люди выбирают эти машины. Если выяснится, что запас хода гораздо меньше, чем нам предлагают, то это может сильно пошатнуть позиции. Компания предлагает электромобили, нас уверяют в том, что за электромобилями будущее, а оказывается, что это не совсем так, и по сравнению с традиционными двигателями эти машины могут не обеспечить в должной мере наши потребности при перемещении из точки А в точку Б. Потому что оказывается, что машина, возможно, не в состоянии доехать, проехать расстояние, которое нам нужно».