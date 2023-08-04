Клиенты Tesla подали коллективный иск против компании
Владельцы электрокаров Tesla подали коллективный иск против компании. Они обвинили корпорацию в завышении ожидаемого запаса хода на электромобилях. Все началось с публикации расследования, проведенного Reuters.
В нем утверждалось, что еще около десяти лет назад Илон Маск лично распорядился создать программное обеспечение, которое завышало бы прогноз запаса хода при полном заряде батареи электрокаров, а в процессе разрядки снижало бы его быстрее, чем это происходило в реальности. В итоге владельцы выяснили, что, реальный расход заряда зачастую оказывался вдвое больше, чем ожидаемый, а пробег до зарядки резко сокращался.
По мнению истцов, Tesla пользовалась этой схемой для увеличения продаж компании, так как большинство покупателей делали выбор в пользу ее электрокаров именно из-за запаса хода, который был заявлен больше, чем у конкурентов. Вряд ли компания стала бы рисковать своей репутацией, используя такую странную схему, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
«Изначальный запас хода действительно может быть завышен. Когда батарея полностью заряжена, и машина показывает, допустим, запас хода 600 километров, а потом он тает быстрее, чем пробег. Вы проехали 10 километров, а запас хода упал на 20 километров. Возможно, клиенты недовольны этим. Они думают, что если они проехали километр, запас хода должен упасть на километр, а если сто — на сто. На самом деле это не так, поскольку это зависит от многих вещей: от состояния батареи, стиля езды, температуры окружающего воздуха, использования дополнительных потребителей питания — кондиционер, музыка и так далее. Но так ведут себя все электромобили. В этом и особенность электромобиля, что вы никогда не можете точно просчитать полный запас хода, в отличие от бензиновой машины. Поэтому завышать можно только начальный запас хода, когда батарея полностью заряжена. Сделать это технически несложно, но большого практического смысла в этом нет. Чем принципиально отличается компания Tesla от многих других производителей электромобилей? Тем, что у них крутой менеджмент батареи. Благодаря своей системе управления и своему ПО Tesla четко знает состояние батареи в каждой ее ячейке в любой момент. Мне кажется, нет смысла делать к этому дополнительную надстройку, да еще со сторонним ПО, чтобы спалиться на завышении запаса хода. Рано или поздно это бы все равно открылось».
Кроме того, столкнувшись с валом недовольных клиентов, решивших, что с аккумуляторами на их электромобилях что-то не так, Tesla стимулировала своих сотрудников, чтобы те отменяли как можно большее количество визитов клиентов в сервисные центры. Среди других обвинений против Тesla — нарушение условий гарантийного обслуживания. Тех владельцев электрокаров, кто жаловался только на завышение ожидаемого запаса хода, перестали обсуживать даже посредством удаленной диагностики. Если вину компании докажут, это отразится не только на популярности продукции Tesla, но и на всем рынке электромобилей, считает автоюрист Сергей Радько:
Сергей Радько, автоюрист:
«Не так уж сложно разобраться, какое ПО установлено. Другое дело, каким образом оно определяет запас хода, это приблизительная категория. Непросто будет уличить компанию, что она умышленно его завышала, если не провести всесторонние исследования, чтобы проверить и выявить, что как ни измеряй, но запас хода, который компания заявила, не соблюдается даже при самых идеальных условиях и составляет величину гораздо меньше. Если это точно установить разными исследованиями, методиками, компанию можно поймать за руку и указать на то, что она умышленно вводила потребителей в заблуждение. Я думаю, что игра стоит свеч, потому что компания развивается, у нее большие доходы, автомобили стоят дорого. Наверное, имиджевые потери в таком случае для компании огромны, потому что весь мир стоит на пороге полнейшей электрификации, и запас хода электромобиля — это одна из величин, по которой люди выбирают эти машины. Если выяснится, что запас хода гораздо меньше, чем нам предлагают, то это может сильно пошатнуть позиции. Компания предлагает электромобили, нас уверяют в том, что за электромобилями будущее, а оказывается, что это не совсем так, и по сравнению с традиционными двигателями эти машины могут не обеспечить в должной мере наши потребности при перемещении из точки А в точку Б. Потому что оказывается, что машина, возможно, не в состоянии доехать, проехать расстояние, которое нам нужно».
Представители Tesla ситуацию пока никак не прокомментировали. Это уже не первый случай, когда компанию обвиняют в преувеличении дальности хода своих автомобилей. В январе 2023 года Южная Корея оштрафовала ее на 2 млн долларов за завышение дальности хода электрокаров на 50%.