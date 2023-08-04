Известна дата премьеры седана Omoda S5 GT в России
Как стало известно «Мотору», она запланирована на 7 сентября. В Китае S5 GT продается под именем Chery Arrizo 5 GT. Он оснащается турбомотором 1.6 отдачей 150 лошадиных сил и семиступенчатым преселективным «роботом».
По информации от российского представительства марка Omoda, премьера седана S5 GT состоится 7 сентября. В Китае этот автомобиль дебютировал в 2022 году под именем Chery Arrizo 5 GT. Снаружи версия GT отличается от обычного S5 полностью другим дизайном передней части кузова. Но самое интересное — силовой агрегат.
Седаны Omoda S5 GT будут оснащать турбомотором 1.6 и семиступенчатым «роботом», тогда как у S5 — полуторалитровые «четверка» в атмосферном и наддувном варианте. Самый мощный Omoda S5 располагает 147 лошадиными силами, то есть он всего на три силы слабее S5 GT с его 150 «лошадями». Стоит «эс-пятая» от 2,24 миллиона рублей, так что новинка, скорее всего, окажется дороже 2,5 миллиона.
На четвертый квартал нынешнего года у Omoda запланирована ещё одна премьера — электрокар E5, представляющий собой батарейный вариант кроссовера C5. В движение его приводит 225-сильный электродвигатель, а батарея емкостью 61 киловатт-час позволяет проезжать без подзарядки до 450 километров.