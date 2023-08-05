Toyota анонсировала брутальный внедорожник круче Land Cruiser

Неизвестный угловатый вездеход с выдающимся клиренсом и большой электрический кроссовер продемонстрировали в ходе дебюта Land Cruiser Prado шестого поколения. Пресс-служба Toyota о новинках умолчала, однако шеф-дизайнер бренда Саймон Хамфрис намекнул на создание углеродно-нейтрального «Крузака» с более доступной ценой. Возможно, речь идёт о возрождении FJ Cruiser в виде электрокара.

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Судя по тизеру, электрический внедорожник окажется короче, чем Land Cruiser Prado, но отличится большим клиренсом. Также угадывается распашная задняя дверь с подвесным запасным колесом: в шестом поколении Prado лишился этой «фишки». Новый вездеход унаследовал целый ряд особенностей у концепт-кара Compact Cruiser двухлетней давности.

Toyota

Toyota

Прошлой осенью появились слухи о том, что Toyota пришлось поставить на паузу проект электрического вездехода, но свежий тизер намекает: «батарейной» новинке с выдающейся проходимостью ничего не угрожает. Другая таинственная модель тоже должна быть лишена двигателей внутреннего сгорания, но других подробностей пока не приводится.