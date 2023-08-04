В Москве началось тестирование беспилотных автомобилей

Российская технологическая компания «Яндекс» запустила тестирование автомобилей с технологией автономного вождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что во время теста внутри автомобиля всё же присутствует пассажир, однако у него нет доступа к рулю и педалям. Единственный способ повлиять на движение автомобиля для него – специальная кнопка торможения, которая позволит остановить автомобиль в обычном, либо экстренном режиме.