В Москве началось тестирование беспилотных автомобилей
Российская технологическая компания «Яндекс» запустила тестирование автомобилей с технологией автономного вождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Тестирование проходит в московском районе Ясенево.
«Это новый этап тестирования технологии, позволяющей машине автономно двигаться в транспортном потоке большого города», – рассказали в «Яндексе».
Отмечается, что во время теста внутри автомобиля всё же присутствует пассажир, однако у него нет доступа к рулю и педалям. Единственный способ повлиять на движение автомобиля для него – специальная кнопка торможения, которая позволит остановить автомобиль в обычном, либо экстренном режиме.
Ранее компания «Яндекс» объявила вознаграждение в 2,8 миллиона рублей для «белых хакеров», которые смогут обнаружить критические уязвимости в ПО компании.