В России начались продажи кроссовера GAC Trumpchi Emkoo

На автомобильном рынке России начались продажи модели GAC Trumpchi Emkoo. Автомобиль предлагается за 2 700 000 рублей.

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С китайского рынка в Россию начали привозить кроссоверы GAC Trumpchi Emkoo. По габаритам модель сопоставима с японским Toyota RAV4 и Honda CR-V. Однако внешнее оформление “китайца” более притягательное и современное. Длина кузова автомобиля составляет 468 см, а колесная база - 275 см.

На родном рынке GAC Trumpchi Emkoo появился в сентябре 2022 года. В основе модели лежит платформа GPMA. В комплектации заявлена система переднего привода, роботизированная трансмиссия и бензиновый турбированный двигатель на 1.5 литра мощностью 177 л.с.

В списке опций представлена виртуальная панель приборов с дисплеем, диагональ которого достигает 10.25 дюйма. Для мультимедийного комплекса используется экран на 14.6 дюйма. Кроссовер также оборудован панорамной крышей, системой подогрева и вентиляции кресел переднего ряда. В комплектации также заявлена система обзора на 360 градусов, адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения.

Салон паркетника оформлен в соответствии с современными стандартами, поэтому он опережает своих конкурентов. Рулевое колесо получило усеченную линию в нижней части. Дополнительно на руль вынесены элементы управления различными опциями. На центральном тоннеле нет привычного рычага КПП. В этой зоне размещено несколько подстаканников.