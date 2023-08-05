В России зафиксирован ажиотажный спрос на новый Exeed RX

Пресс-служба китайской марки сообщила, что на 500 первых машин уже оформлены предзаказы. Официально цены на Exeed RX объявили неделю назад, но «слепой» старт продаж без прайс-листов состоялся в середине июня. Реализация 500 автомобилей по цене от 5,4 миллиона рублей всего за шесть недель — впечатляющий результат. Даже флагман Exeed — полноразмерный VX — сейчас стоит дешевле.

© Пресс-служба Exeed

Exeed RX доступен в России в единственной богатой комплектации Platinum. Не придётся доплачивать за 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, подогрев и вентиляцию всех сидений, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, и аудиосистему Sony с 14 динамиками. Единственная опция — фирменный серый цвет за 200 тысяч рублей.

В российской спецификации Exeed RX развивает 249 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента. Под капотом бензиновая «турбочетвёрка» 2.0, тяга передаётся через 7-ступенчатый преселективный «робот», есть полный привод с электронноуправляемой муфтой сзади. Кроссовер длиной 4,8 метра сравним по архитектуре и габаритам с Lexus RX прошлого поколения.