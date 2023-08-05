В России зафиксирован ажиотажный спрос на новый Exeed RX
Пресс-служба китайской марки сообщила, что на 500 первых машин уже оформлены предзаказы. Официально цены на Exeed RX объявили неделю назад, но «слепой» старт продаж без прайс-листов состоялся в середине июня. Реализация 500 автомобилей по цене от 5,4 миллиона рублей всего за шесть недель — впечатляющий результат. Даже флагман Exeed — полноразмерный VX — сейчас стоит дешевле.
Exeed RX доступен в России в единственной богатой комплектации Platinum. Не придётся доплачивать за 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, подогрев и вентиляцию всех сидений, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, и аудиосистему Sony с 14 динамиками. Единственная опция — фирменный серый цвет за 200 тысяч рублей.
В российской спецификации Exeed RX развивает 249 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента. Под капотом бензиновая «турбочетвёрка» 2.0, тяга передаётся через 7-ступенчатый преселективный «робот», есть полный привод с электронноуправляемой муфтой сзади. Кроссовер длиной 4,8 метра сравним по архитектуре и габаритам с Lexus RX прошлого поколения.
Изначально Exeed RX должен был появиться в России в двух комплектациях, так что расширение линейки ожидаемо. По схеме параллельного импорта новинку можно купить по цене от 4,0 миллиона рублей, однако в этом случае на автомобиль не будет действовать заводская гарантия семь лет или 200 тысяч километров.