Hyundai впервые показал на видео «хардкорный» кроссовер Creta

На официальном YouTube-канале марке засвечен вариант Adventure Edition, адресованный индийским клиентам. Из видеоролика и фотографий в социальных сетях можно сделать вывод: «хардкорная» Creta отличится красными тормозными суппортами, заводским антихромом, тёмной крышей, антрацитовыми колёсными дисками с направленным рисунком, а также декором. Старт продаж не за горами.

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По предварительным данным адаптация к просёлочным дорогам сведётся к установке дополнительных пластиковых защитных деталей. Индийские журналисты не ожидают новых агрегатов: вероятно, пакет Adventure будет доступен в качестве опции для обычных кроссоверов с любой начинкой. По неофициальным данным, апгрейд предложат и для Creta, и для её трёхрядного аналога Alcazar.

В таком случае клиенты смогут выбирать между пяти-, шести- и семиместным салоном, а под капотом будут 1,5-литровые «четвёрки»: бензиновый атмосферный вариант (115 сил) сочетается с вариатором или «механикой», бензиновый турбированный вариант (160 сил) — с «роботом» или «механикой», а турбодизель (116 сил) — с автоматом или «механикой». Привод в любом случае только передний.