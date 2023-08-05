BMW M5 E28, принадлежавший королю Швеции, выставлен на аукцион
BMW M5 первого поколения, на сайте Bring A Trailer описан, как производительный седан, изначально принадлежал Карлу XVI Густаву, королю Швеции. Это автомобиль 1987 года выпуска, окрашенный в цвет Malachite Green Metallic и заказанный без люка, и без обозначения модели. Пока король владел автомобилем, седан E28 получил некоторые изменения, наапример, 16" колесные диски BBS RS, аудиосистема Blaupunkt, УКВ-сканер и дополнительные антенны.
Нынешний продавец ввез автомобиль в начале года и провел его техническое обслуживание. В ходе процедуры были заменены аккумуляторная батарея, ремни привода вспомогательных агрегатов и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Кроме того, была произведена замена масла и дозаправка хладагента кондиционера. В сервисном центре BMW была проведена замена тормозной жидкости, и обслужен 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель. Пробег автомобиля составляет 252 000 км.
В видеороликах показан M5 E28 с золотистыми колесными дисками с полированной поверхностью, с шинами Goodyear Efficient Grip 225/50. Стильный заднеприводный седан может похвастаться золотой полосой, а сколы краски на крыльях и дверях были отреставрированы еще предыдущим владельцем. В интерьере обивка из буйволиной кожи цвета Anthracite, подогревом и электрорегулировкой передних сидений, а также с кожаной отделкой большей части салона.
Будущий владелец также получит сервисную документацию и письма, присланные BMW, копию газетной статьи о машине, опубликованной в свое время. На данный момент, M5 с двигателем S38 находится в Риверсайде (штат Калифорния). BMW M5 1987 года выпуска от экс-короля Швеции продается за 41 000 долларов, до окончания аукциона осталось пять дней. Источник: Bring A Trailer