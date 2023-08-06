Nissan подтвердил скорую отставку флагманского пикапа

Пресс-служба японской марки заявила CarScoops.com: производство модели Titan завершат летом 2024-го. Место грузовичка с двигателем V8 на заводе в штате Миссисипи (США) займут электрокары, так что сокращения персонала не предвидится. В настоящий момент доля Nissan Titan в сегменте полноразмерных пикапов составляет около одного процента, а продажи вчетверо ниже ожидаемого.

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Слухи об отставке Nissan Titan ходили давно, и теперь автопроизводитель подтвердил: преемника у большого грузовичка не будет, а 2024 модельный год станет последним. Линейка Titan сократилась и упростилась: больше недоступна к заказу базовая комплектация, а стартовая цена выросла почти на 15 процентов до 47 665 долларов.

Рамный пикап предлагается с безальтернативным бензиновым атмосферным V8 объёмом 5,6 литра (406 сил, 560 Нм), 9-ступенчатым автоматом, задним или полным приводом. На выбор есть «полуторные» и двухрядные кабины. Тяжёлый пикап Titan XD с увеличенной с 735 до 1120 килограммов грузоподъёмностью бывает только с полным приводом и четырёхдверной кабиной.