Россияне оценили идею пересадить чиновников на отечественные авто

Согласно данным опроса, идею главы государства поддержали 77% респондентов, 11% высказались против, 12% ответить затруднились. При этом чаще остальных за инициативу президента голосовали россияне старше 45 лет (83%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

В четверг президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы чиновники министерств и ведомств ездили на отечественных автомобилях. На «АвтоВАЗе» сообщили, что готовы предложить чиновникам все модели из текущей линейки компании, а также новую Lada Aura. Глава Кабардино-Балкарии заявил, что уже почти пять лет ездит на служебном УАЗе, а депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил закрепить за ним российское авто.