В Россию привезли рамный внедорожник Maxus Territory

Один из дилеров привез в Россию рамный внедорожник Maxus Territory. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 6 990 000 рублей.

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Пятиметровый Maxus Territory - это флагман концерна SAIC. У модели приличный дорожный просвет - 230 мм.

Внешне Territory отличается двухуровневой оптикой, большим прямоугольным воздухозаборником и не совсем традиционным размещением логотипа "MAXUS" на кромке капота.

Внедорожник оснащается исключительно дизелем 2,0 литра с двумя турбокомпрессорами, который выдает 218 л.с. и 500 Нм и сочетается с восьмиступенчатым "автоматом" ZF. Плюс мотор имеет надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора. Привод только полный (с жестким подключением передней оси). Также есть система повышенной проходимости ATS 2.0 - она имеет 10 фиксированных режимов движения и 27 комбинированных.

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Среди оснащения автомобиля можно выделить адаптивную светодиодную оптику, передние кресла с электрорегулировками, беспроводную зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора, медиасистему с 12,3-дюймовым тачскрином и виртуальную приборную панель.