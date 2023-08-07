Россиян предупредили об опасности покупки авто за рубежом

Эксперт компании «Автокод» Игорь Шагапов рассказал о самых распространенных проблемах россиян при покупке иномарок, ввезенных по схеме параллельного импорта, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

В первую очередь покупателю нужно проконтролировать юридические нюансы при оформлении сделки. Дело в том, что продавец должен иметь полномочия вносить данные в электронный паспорт транспортного средства, чтобы прописать в качестве собственника машины покупателя. На это нужно обратить особое внимание, если авто покупают в кредит.

Во-вторых, при ввозе авто по параллельному импорту, покупатель может остаться без какой-либо гарантии. Так как сделка проходит не официально – не напрямую с производителем, а через посредника, то автокомпания не даст гарантии. Эти обязательства нужно требовать у дилера, через которого проходит продажа.

Изначально нужно проверить готовность посредника обеспечить гарантийное обслуживание автомобиля на территории Российской Федерации. На этом этапе могут возникнуть сложности, так как многие отказываются давать гарантию, ссылаясь на то, что авто произвели не для рынка в РФ.

Шагапов также порекомендовал россиянам обращаться к опытным автомеханикам при покупке зарубежного поддержанного автомобиля. Очень важно осмотреть машину с пробегом, чтобы понять, была ли она в авариях, как проходило восстановление и узнать историю техобслуживания в целом.