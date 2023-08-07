На сайте Lada появилась информация о кроссовере X-Cross 5

Информация о кроссовере X-Cross 5 появилась на официальном сайте Lada. Хоть пока машина и отсутствует в модельном ряду марки, на главной странице теперь есть баннер с надписью "Lada X-Cross 5 - скоро в продаже".

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Lada X-Cross 5 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 л.с. и 258 Нм. С ним работает семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Габариты машины следующие: 4525 х 1845 х 1615 мм, размер колесной базы - 2700 мм.

Кроссовер X-Cross 5 выйдет на рынок в двух комплектациях - стартовой Enjoy и более дорогой Techno.

Ожидается, что в течение двух лет к Lada X-Cross 5 присоединятся еще две модели: седан и кроссовер сегмента D.

Серийное производство Lada X-Cross 5 стартовало 17 июня 2023 года, оно налажено на "Lada Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan). Продажи модели начнутся до конца этого года.