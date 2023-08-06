В Китае дебютировал кроссовер BYD с запасом хода 1030 км

Длина кроссовера составляет 4949 мм при колесной базе 2830 мм. Новинка получила систему полного привода и силовую установку, которая базируется на 1,5-литровом моторе, мощность системы составляет 489 л.с. Разгон до «сотни» занимает 4,3 секунды. Автомобиль способен преодолеть около 216 км на электротяге, при этом суммарный запас хода составляет 1030 км.

Системы безопасности Denza N8 работают за счет 24 датчиков и радаров. В салоне установлены цифровая приборная панель с проекционным дисплеем и центральный экран диагональю 15,6 дюйма, а также аудиосистема Dynaudio. Цена новинки начинается от 320 тыс. юаней (от 4,2 млн рублей в пересчете).