Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту

Автомобили могут снова передвигаться по Крымскому мосту, ограничение на проезд снято. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Ранее в оперативном канале о ситуации на мосту сообщали о приостановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту днем 6 августа. 5 августа сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено из-за угрозы атаки. Позже движение восстановили. Как подчеркнул советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков, сигнал "Тревога" в районе моста из-за угрозы атаки объявляется иногда два, три раза в день.