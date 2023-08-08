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Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту

Автомобили могут снова передвигаться по Крымскому мосту, ограничение на проезд снято. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту
© РИА Новости

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Сообщение о введении ограничения появилось в 22:05 мск. Причины перекрытия движения не назывались.

Ранее в оперативном канале о ситуации на мосту сообщали о приостановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту днем 6 августа. 5 августа сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено из-за угрозы атаки. Позже движение восстановили. Как подчеркнул советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков, сигнал "Тревога" в районе моста из-за угрозы атаки объявляется иногда два, три раза в день.

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