Выяснилась цена УАЗ «Патриот» нижегородской сборки с мотором V8. Портал Drom.ru узнал, что бронированный внедорожник от Armour Group стоит около восьми миллионов рублей. Конечная цена зависит от пожеланий заказчика. Доработки существенные: специалисты мастерской меняют силовой агрегат, коробку передач, модернизируют ходовую часть и тормоза. Главное — «Патриот» получает капсульную бронезащиту по стандарту безопасности Бр4.

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УАЗ от Armour Group оснащается восьмицилиндровым 280-сильным 4,6-литровым двигателем Toyota 3UZ-FE. Агрегат знаком по Lexus GX уходящего поколения. Тяга передаётся через 6-ступенчатый автомат японской фирмы Aisin. Меняются амортизаторы, пружины и рессоры, тормозные диски, колодки и шланги.

Снаружи бронированный «Патриот» с V8 можно узнать только по окантовке 39-миллиметровых стёкол. Однако доработок больше: появляются противоосколочная защита днища, специальные металлические бандажи в шинах, резервная аккумуляторная батарея, стальные жалюзи для закрывания радиатора.

armor-gr.ru

armor-gr.ru

Ключевое отличие нижегородского внедорожника от заводских бронированных УАЗов — иная реализация эвакуационного выхода. У «Есаула» люк расположен в крыше, у новинки Armour Group есть опускное пуленепробиваемое стекло. Кроме того, у вездехода с японской начинкой отсутствуют бойницы в стёклах и дверях.