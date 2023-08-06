Porsche 911 поколения 997 превратили в лимитированный рестомод
Спорткар Porsche 911 поколения 997 превратили в эксклюзивный рестомод. Когда речь заходит о рестомодах на базе автомобилей Porsche, то первыми в голову приходят проекты на базе классических поколений легендарного спорткара 911. Но компания Edit Automotive пошла необычным путём и в качестве базовой модели для своего проекта G11 использовала относительно современную машину поколения 997, которая выпускалась с 2005 по 2013 годы. Поводом для такого выбора стал гидроусилитель руля — все следующие поколения 911 имели уже электроусилитель и не обеспечивали нужного уровня обратной связи.
Источником вдохновения для дизайнера Петра Новаге стал оригинальный экстерьер Porsche 911 за авторством Фердинанда Порше, который считал оптимальным для модели расположенные максимально низко фонари. Спорткар получил новые углепластиковые кузовные детали и эксклюзивные кованые колеса. Интерьер остаётся в оригинальном стиле, но при этом для отделки используются более дорогие материалы.
Для G11 предложены атмосферные 3,6-литровый или 3,8-литровый шестицилиндровые оппозитные двигатели мощностью от 325 до 400 лошадиных сил. Каждый мотор разбирается, проходит капитальный ремонт и уже после этого устанавливается на автомобиль.
Подвеска дополнена регулируемыми амортизаторами Ohlins, коробка передач получила короткоходный рычаг, двигатель дополнен спортивной выхлопной системой производительную выхлопную систему, новые тормоза с передними дисками от версии GT3 и суппортами Brembo. Список опций включает в себя карбон-керамические тормоза и самоблокирующийся дифференциал. Стоимость Edit G11 составит от 170 тысяч евро.