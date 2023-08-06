Porsche 911 поколения 997 превратили в лимитированный рестомод

Спорткар Porsche 911 поколения 997 превратили в эксклюзивный рестомод. Когда речь заходит о рестомодах на базе автомобилей Porsche, то первыми в голову приходят проекты на базе классических поколений легендарного спорткара 911. Но компания Edit Automotive пошла необычным путём и в качестве базовой модели для своего проекта G11 использовала относительно современную машину поколения 997, которая выпускалась с 2005 по 2013 годы. Поводом для такого выбора стал гидроусилитель руля — все следующие поколения 911 имели уже электроусилитель и не обеспечивали нужного уровня обратной связи.

© Motor.ru

Источником вдохновения для дизайнера Петра Новаге стал оригинальный экстерьер Porsche 911 за авторством Фердинанда Порше, который считал оптимальным для модели расположенные максимально низко фонари. Спорткар получил новые углепластиковые кузовные детали и эксклюзивные кованые колеса. Интерьер остаётся в оригинальном стиле, но при этом для отделки используются более дорогие материалы.

Для G11 предложены атмосферные 3,6-литровый или 3,8-литровый шестицилиндровые оппозитные двигатели мощностью от 325 до 400 лошадиных сил. Каждый мотор разбирается, проходит капитальный ремонт и уже после этого устанавливается на автомобиль.

Edit Automotive

Edit Automotive

Edit Automotive

Edit Automotive

Edit Automotive

Edit Automotive

Edit Automotive