Тюнинговый кроссовер Tesla Model Y превратили в полицейский электромобиль. Калифорнийская компания Unplugged Performance, с 2013 года занимающаяся тюнингом моделей Tesla, представила новую версию электрического кроссовера Model Y. Электрокар, дебютировавший на выставке Tesla Takeover в Сан-Луис-Обиспо, адресован полиции и адаптирован специально для несения службы в правоохранительных органах. Более того, проект стал не единичным — на основе шоу-кара будет сделана целая партия патрульных кроссоверов для полицейских.

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Традиционно для полицейских автомобилей в США новинку оснастили стальным силовым передним бампером, дополняют который синий и красный стробоскопы, а у основания передних стоек появились поисковые прожекторы.

На крышке установлены проблесковые маячки, в пороги и багажную дверь встроены стробоскопы, а дополняют экстерьер новые чёрные колёсные диски с внедорожными шинами. В салоне изменения серьёзнее — сзади установлен примитивный легко моющийся диван, который отделён от передних сидений защитной перегородкой.

Unplugged Performance

Unplugged Performance

Unplugged Performance