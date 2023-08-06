Tesla Model Y превратили в полицейский электромобиль
Тюнинговый кроссовер Tesla Model Y превратили в полицейский электромобиль. Калифорнийская компания Unplugged Performance, с 2013 года занимающаяся тюнингом моделей Tesla, представила новую версию электрического кроссовера Model Y. Электрокар, дебютировавший на выставке Tesla Takeover в Сан-Луис-Обиспо, адресован полиции и адаптирован специально для несения службы в правоохранительных органах. Более того, проект стал не единичным — на основе шоу-кара будет сделана целая партия патрульных кроссоверов для полицейских.
Традиционно для полицейских автомобилей в США новинку оснастили стальным силовым передним бампером, дополняют который синий и красный стробоскопы, а у основания передних стоек появились поисковые прожекторы.
На крышке установлены проблесковые маячки, в пороги и багажную дверь встроены стробоскопы, а дополняют экстерьер новые чёрные колёсные диски с внедорожными шинами. В салоне изменения серьёзнее — сзади установлен примитивный легко моющийся диван, который отделён от передних сидений защитной перегородкой.
На центральной консоли появились модули управления дополнительным оборудованием, а в распоряжении переднего пассажира — подставка с ноутбуком, который используется для работы в полицейских базах данных. Партия таких Tesla Model Y от Unplugged Performance будет поставлена для полиции Южной Пасадены, которая официально заявила о полном переходе своего служебного парка на электромобили.