В очередях на Крымский мост стоят более 700 автомобилей

Согласно информации, опубликованной в оперативном Telegram-канале, по состоянию на 16:00 (мск) в районе Крымского моста скапливаются автомобили как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи.

Сообщается, что в общей сложности в очередях стоят свыше 700 машин. Известно, что ранее мост был временно перекрыт для проезда автотранспорта. Таким образом реализуются меры по обеспечению безопасности из-за регулярных попыток киевского режима устроить террористический акт.