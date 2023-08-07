Суд подтвердил право компаний каршеринга штрафовать пьяных водителей

Компании, сдающие машину в аренду, вправе устанавливать специальные штрафы для своих клиентов, севших за руль пьяными.

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Естественно, это не освободит водителей и от государственного наказания: лишения прав, большого штрафа или даже уголовного наказания. Просто человек, выпивший за рулем арендованного авто, будет платить дороже.

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Соответствующее разъяснение сделал Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела.

Некий гражданин Р., живущий в столице, однажды был остановлен на арендованном авто в Хамовниках. Инспекторы ГАИ заподозрили, что гражданин нетрезв. Пройти проверку он отказался. Поэтому был наказан.

Нормы в таком случае аналогичны, как если бы алкоголь в крови подтвердился.

Казалось бы, история закончена. Но - нет. Как рассказывают в кассационном суде, впоследствии каршеринговая компания обратилась в суд с иском к Р.

Коммерсанты просили взыскать с ответчика штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - 100 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины - 3,2 тысячи рублей, почтовые расходы - 376 рублей 24 копейки.

В иске было указано, что по условиям договора аренды, в случае вождения транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в случае отказа от освидетельствования, предложенного сотрудниками ГИБДД в законодательно установленном порядке, арендатор выплачивает арендодателю штраф.

Сам водитель с иском не согласился. По его мнению, во-первых, после того печального эпизода его отношения с компанией прекратились. Руль ему больше не доверяют. А раз так, полагал ответчик, то и он компании ничего не должен.

Во-вторых, продолжал гражданин, он крайне не согласен с действиями сотрудников ГИБДД. А раз он считает себя правым, то, опять же, платить каршерингу ничего не должен.

В-третьих, уверял бывший клиент, компания ничем не доказала свои убытки. Мол, ну выпил, ну попался, с кем не бывает. Машино-то цела.

Однако суды отмели все три аргумента. Поэтому водитель оставлен в должниках. Его пример должен быть другим наукой. Пить за рулем нельзя. Не пить, но отказываться от медосвидетельствования, когда у сотрудников ГАИ возникли обоснованные сомнения, тоже нельзя. Если нарушитель был за рулем арендованной машины, то заплатить придется намного больше.