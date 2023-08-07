Суд подтвердил право компаний каршеринга штрафовать пьяных водителей
Компании, сдающие машину в аренду, вправе устанавливать специальные штрафы для своих клиентов, севших за руль пьяными.
Естественно, это не освободит водителей и от государственного наказания: лишения прав, большого штрафа или даже уголовного наказания. Просто человек, выпивший за рулем арендованного авто, будет платить дороже.
Соответствующее разъяснение сделал Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела.
Некий гражданин Р., живущий в столице, однажды был остановлен на арендованном авто в Хамовниках. Инспекторы ГАИ заподозрили, что гражданин нетрезв. Пройти проверку он отказался. Поэтому был наказан.
Нормы в таком случае аналогичны, как если бы алкоголь в крови подтвердился.
Казалось бы, история закончена. Но - нет. Как рассказывают в кассационном суде, впоследствии каршеринговая компания обратилась в суд с иском к Р.
Коммерсанты просили взыскать с ответчика штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - 100 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины - 3,2 тысячи рублей, почтовые расходы - 376 рублей 24 копейки.
В иске было указано, что по условиям договора аренды, в случае вождения транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в случае отказа от освидетельствования, предложенного сотрудниками ГИБДД в законодательно установленном порядке, арендатор выплачивает арендодателю штраф.
Сам водитель с иском не согласился. По его мнению, во-первых, после того печального эпизода его отношения с компанией прекратились. Руль ему больше не доверяют. А раз так, полагал ответчик, то и он компании ничего не должен.
Во-вторых, продолжал гражданин, он крайне не согласен с действиями сотрудников ГИБДД. А раз он считает себя правым, то, опять же, платить каршерингу ничего не должен.
В-третьих, уверял бывший клиент, компания ничем не доказала свои убытки. Мол, ну выпил, ну попался, с кем не бывает. Машино-то цела.
Однако суды отмели все три аргумента. Поэтому водитель оставлен в должниках. Его пример должен быть другим наукой. Пить за рулем нельзя. Не пить, но отказываться от медосвидетельствования, когда у сотрудников ГАИ возникли обоснованные сомнения, тоже нельзя. Если нарушитель был за рулем арендованной машины, то заплатить придется намного больше.
Впрочем, это не значит, что за рулем своего автомобиля можно расслабиться. Если выпивать регулярно, то можно лишиться своего железного коня. В прошлом году в УК была введена конфискация по статье, предусматривающей наказание за пьяное вождение. Под нее подпадают алкоголики-рецивисты: водители, попавшиеся подшофе второй раз.