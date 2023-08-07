Электрический флагман Cadillac сильно подорожал до начала продаж

Глобальный директор по маркетингу американской марки Cadillac Мелисса Грейди Диас сообщила в социальных сетях, что базовая версия лифтбека Celestiq будет стоить 340 тысяч долларов без учёта доставки. Прошлой осенью в качестве ориентира называлась отметка 300 тысяч долларов, и тринадцатипроцентное удорожание в Cadillac никак не прокомментировали. Производство начнётся в декабре.

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Мелисса Грейди Диас подчеркнула, что 340 тысяч долларов — цена за «чистый холст», а с индивидуальной отделкой Cadillac Celestiq окажется ещё дороже. В General Motors не готовы собирать больше двух автомобилей в день, поэтому ещё в декабре прошлого года очередь на роскошный электрический лифтбек растянулась на 18 месяцев.

Маркетологи Cadillac настаивают, что возможности персонализации лифтбека Celestiq безграничны. Начать конфигурировать свои автомобили клиенты смогут на этой неделе, а двух одинаковых пятидверок быть не должно. Каждому покупателю поможет консьерж Cadillac, а взаимодействие между заказчиком и дизайнерским бюро американской марки будет происходить в уникальном шоуруме.