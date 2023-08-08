В Турции очевидцы засняли на видео гигантский торнадо

Гигантский торнадо образовался в районе угольного месторождения в районе Афшин провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, пишет газета Hürriyet.

Торнадо засняли на мобильный телефон с борта вертолета, совершавшего облет угольного месторождения. На видео отчетливо видно, как "хобот" торнадо движется по бездорожью, поднимая клубы пыли, и едва не задевает проезжающий мимо грузовик.

Это уже второе разрушительное торнадо в этой провинции. Первое разнесло один из поселков в конце апреля. А в ночь на 6 февраля 2023 года землетрясение магнитудой 7,5 балла унесло жизни многих местных жителей.